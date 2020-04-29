Коронавирус, засуха, потоп и голод: 2020 год запомнится человечеству надолго

Новое десятилетие на Земле началось не с самых приятных событий. Едва не каждый месяц мы сталкиваемся неприятными сюрпризами от природы… И, по данным экспертов и ученых, всё самое тяжелое ещё впереди.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ВВС Украина«.

Международные организации и метеорологи предупреждают, что в 2020 нас ждут ещё масштабные пожары, потоп, неурожай и даже нашествия саранчи. Такие катаклизмы принесут голод в бедные страны, а США и Европа столкнутся с серьезными проблемами.

Глобальное потепление дает свои плоды, заявляют в ООН. Мировой океан уже нагрелся до рекордно высокой температуры, в США и Европе начинается засуха. Тяжелее всего придется бедным странам, ведь их ждет самый большой гуманитарный кризис в 21 веке. А страны с сильной экономикой столкнутся с потопами, неурожаем и ураганами.

Эксперты отмечают, что объединив усилия эти природные беды можно было бы пройти… Но сейчас все сосредоточены на борьбе с коронавирусом. Врачи и спасатели не могут переключиться на другие проблемы, а в государственных бюджетах и так уже не хватает денег… Экономика оказалась практически в искусственной коме из-за карантина. И если сейчас начнется какое-то природное бедствие, ситуация может стать не контролированной.

Даже если страна найдет деньги для ликвидации урагана, потопа или засухи, то приобрести все необходимые вещи и привести их будет куда сложнее. Ведь из-за пандемии остановился весь транспорт: водный, наземный, воздушный. Более того, страны, чтобы обеспечить своих граждан, прекращают экспортировать лекарства, некоторые продукты и продовольственные вещи:

«Мы столетиями будем ощущать результат глобального потепления. В первую очередь поднимется уровень мирового океана… И это принесет ощутимые изменения».

Климатологи отмечают, что чем теплее океан, тем активнее в нем зарождаются ураганы. И больше всего такой катаклизм ударит по США. Сезон ураганов здесь начинается в июне.

Повышения температуры в западной части Индийского океана вызовет засуху летом и лесные пожары в Австралии, а потепление вод северной Атлантики приведет к пожарам в лесах бассейна Амазонки:

«Глобальное потепление опасно тем, что оно как бы сбивает привычный ритм природных явлений. Жара становится невыносимой, морозы более нещадны, ветер тут же превращается в ураган, а дожди такие интенсивные, что становятся потопом».

Такую картину жители Земли могли наблюдать ещё в прошлом году. По данным Copernicus Climate Change Service, лето прошлого года стало самым жарким в Европе. А уже в ноябре страны затопило от обильных осадков.

И в этом году будет такая же ситуация. К примеру, в Женеве и Гренобле уже более 40 дней не было осадков. Последний раз такое случалось ещё в 19 веке. Дождь в этих европейских городах выпал лишь на этой неделе.

В Украине и Румынии критически снизился уровень водохранилищ. Сельскохозяйственные земли во Франции так высохли, что фермеры начали быть тревогу. Засуха стала проблемой и для Германии.

Засуха поражает не только Европу, но и Западный полушар планеты. К примеру, в США разработана 5-ты бальная шкала засухи. И вторую, страшную степень засухи, уже наблюдают в Техасе, Калифорнии и Орегоне. Третья степень, «очень сухая», накрыла десятки американских штатов.

Но, учены немного успокаивают, мол говорить о плохом урожае в этом году ещё рано. Сейчас общее состояние посевов в мире не вызывает опасности. Помимо этого, сохранился ещё урожай прошлого года, который выдался рекордным:

«Это могло бы полностью успокоить мир… Если бы не коронавирус. Из-за него сложная, но терпимая ситуация в мире начала выглядеть по-другому. Вирус нарушил привычную логистику мирового рынка. В портах и на складах трудно найти много здоровых сотрудников. Грузовые автомобили остались без водителей, а самолеты прекратили летать. Перевозка резко упала».

Из-за этого урожай на полях фермеров попросту гниет. Трудовые мигранты не могут добраться до кофейных полей в Латинской Америке, а в Европе пропадает урожай клубники. Появилась проблема избытка еды, ведь продукты некому собирать и некому везти в магазины.

Коронавирус также может усугубить гуманитарную ситуацию в мире. В ООН и так предупреждали, что 2020 год будет очень тяжелым в этом плане, а пандемия только умножит страшные последствия.

Десятки бедных стран в этом мире может накрыть голод: люди будут умирать десятками тысяч, если богатые страны захотят сократить помощь. Согласно статистике ООН, в мире хронически недоедает каждый восьмой житель Земли. А коронавирус ещё больше увеличит эту цифру — голодать будут 265 миллионов людей.

Но и это ещё не конец плохим новостям. Эксперты отмечают, что урожай в этом году может уничтожить нашествие саранчи. Из-за теплой зимы их число увеличилось практически к библейским масштабам. Ещё до мировой пандемии саранча уничтожила растения в десятках стран Ближнего Востока, Африки и Азии.

Во всемирном банке уже назвали эту навалу саранчи самой страшной в новом поколении. Но уже сейчас саранча «дозревает» в Кении, Эфиопии и Иране: и поживиться им будет чем, ведь в это время в Африке появляются первые посевы. Урожай в этом году под большим вопросом.

Напомним, ранее мы писали, что лето 2020 года станет самым жарким для всей Земли.