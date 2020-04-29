Назначение Саакашвили закончилось тихим «сливом»: Бутусов

Громкая история о назначении Саакашвили на пост вице-премьера закончилась тихим «сливом», Кабмин отозвал свое представление из Верховной Рады.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Своим мнением о бурных событиях последней недели поделился известный журналист Юрий Бутусов.

По его словам, назначение бывшего президента Грузии заблокировано, так как фракция «Слуга народа» не смогла собрать достаточно голосов за назначение этого одиозного политика на должность в Кабмине.

По мнению Бутусова, голосов нет, потому что президент Зеленский в этот раз решил не призывать публично в парламенте «слуг» к голосованию.

«Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас ОП дала отбой. Вместо главы ОП Андрея Ермака задача сбора голосов переложена на главу фракции Давида Арахамию — то есть даже статус переговорщика понижен», — прокомментировал Бутусов.

По мнению журналиста, после того, как масса недовольных выдвинула свои требования, Офис президента задумался над ценой вопроса.

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