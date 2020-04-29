Пользуются тем, что люди не могут выезжать — представитель НВФ рассказал о новой проблеме в «ДНР»

Представитель НВФ Александр Жучковский сообщает, что в так называемой, «ДНР» конторы по обналичиванию банковских карт повысили комиссию на свои услуги. По его словам, жители «ДНР» оказались в ситуации безысходности, так как выехать из «республики» для того, чтобы снять средства нельзя.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети боевика Жучковского, передает НБН.

Представитель НВФ Жучковский пожаловался на то, что в «республике» конторы по обналичиванию денег значительно повысили комиссию на свои услуги. По его словам, раньше за то, чтобы снять наличные приходилось платить 2-3% комиссии, а сейчас 10%. По словам представителя НВФ, финансовые конторы пользуются тем, что «ДНР» решила закрыть на время пандемии «границы».

«Пользуются тем, что люди не могут выезжать из «ДНР», и снимать деньги в РФ. То есть если мне надо 100 тыс. на операцию раненому, то из них придется отдать 10 тыс. барыгам», — возмутился Жучковский.

Жучовский пишет, что можно поехать за деньгами в Ростовскую область, но только после возвращения придется 14 дней провести дома на самоизоляции. Представитель НВФ отметил, что на такое не каждый готовый пойти, поэтому от безысходности жители оккупированного Донецка вынуждены платить завышенную комиссию.

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