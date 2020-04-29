Профилактика коронавируса: нет ничего проще этого способа в борьбе с китайской заразой

Австралийские врачи сделали неожиданное заявление о том, что в борьбе с коронавирусом COVID-19 особое значение имеет наличие в организме человека витамина D и его регулярное пополнение.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на med.obozrevatel.com.

По их словам, для пополнения запаса витамина D необходимо принимать солнечные ванны, при этом на солнце достаточно находиться всего 10 минут.

По мнению врачей, это может уберечь людей от заражения COVID-19 и его тяжелых последствий.

Таким мнением поделилась доктор Рейчел Нил.

«Такой достаточно простой способ позволяет поддерживать необходимое количество витамина D, образуемого в коже под воздействием лучей. В результате можно значительно повысить свою устойчивость к респираторным инфекциям», – пояснила она.

К таким выводам врачи пришли после эксперимента, который проводился с участием 78 тысяч пациентов. Результат показал, что среди людей с пониженным уровнем витамина D тех, кто легко подхватывает инфекции почти в два раза больше. Также эта категория склонна к более тяжелым осложнениям, чем пациенты, получающие достаточно этого витамина.

«Принимая солнечные ванны, ориентируйтесь на климат. В теплом принимайте их по 10 минут, в более прохладном – по 15», – посоветовала эксперт.

Следует отметить, что хотя действие витамина D против коронавируса не имеет научных подтверждений, но ранее врачи уже заявляли о его эффективности.

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