Больницы в ОРДЛО переполнены пациентами с коронавирусом — командующий ООС

По данным Владимира Кравченко, на оккупированных территориях Донбасса уже более 400 зараженных COVID-19.

Командующий ООС Владимир Кравченко, в интервью изданию»Укринформ» отметил, что на временно неподконтрольной части Донбасса, в так называемых «Л/ДНР» больницы переполнены пациентами с коронавирусом.

Об этом пишет «НБН«.

При этом, «власти» псевдореспублик скрывают реальное число заболевших и в своих «официальных» сводках озвучивают, что заболевших куда меньше:

«Не секрет, что в России уже больше заболевших коронавирусом, чем в Китае. Когда в ОРДЛО происходит ротация российско-оккупационных войск, то начинается рост заболевших коронавирусом. Но «власти ОРДЛО» скрывают реальную информацию от местного населения. В большинстве случаев, когда у людей есть схожие с коронавирусом симптомы, им сразу ставят диагноз ОРВИ или пневмония».

Кравченко добавил, что в больницах, где лечат заболевших, не хватает перчаток, масок, лекарств, необходимого оборудования да и самих медиков очень мало. Более того, те минимальные запасы медикаментов, которые есть, забирают для лечения российских военных:

«Медперсонал также заставили подписать документ о неразглашении реальной эпидемиологической ситуации. Сейчас мы владеем информацией, что в ОРДО более 400 случаев CIOVID-19, хотя по «официальным» данным у них лишь 150 случаев коронавируса».

Владимир Кравченко также отметил, что всё больше местных жителей выражают свое недовольство «руководству Л/ДНР», обвиняя их в том, что они плохо борются с распространением коронавируса.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине уже более 10 тысяч заболевших коронавирусом.