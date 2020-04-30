Больницы в ОРДЛО переполнены пациентами с коронавирусом — командующий ООС
По данным Владимира Кравченко, на оккупированных территориях Донбасса уже более 400 зараженных COVID-19.
Командующий ООС Владимир Кравченко, в интервью изданию»Укринформ» отметил, что на временно неподконтрольной части Донбасса, в так называемых «Л/ДНР» больницы переполнены пациентами с коронавирусом.
Об этом пишет «НБН«.
При этом, «власти» псевдореспублик скрывают реальное число заболевших и в своих «официальных» сводках озвучивают, что заболевших куда меньше:
«Не секрет, что в России уже больше заболевших коронавирусом, чем в Китае. Когда в ОРДЛО происходит ротация российско-оккупационных войск, то начинается рост заболевших коронавирусом.
Но «власти ОРДЛО» скрывают реальную информацию от местного населения. В большинстве случаев, когда у людей есть схожие с коронавирусом симптомы, им сразу ставят диагноз ОРВИ или пневмония».
Кравченко добавил, что в больницах, где лечат заболевших, не хватает перчаток, масок, лекарств, необходимого оборудования да и самих медиков очень мало. Более того, те минимальные запасы медикаментов, которые есть, забирают для лечения российских военных:
«Медперсонал также заставили подписать документ о неразглашении реальной эпидемиологической ситуации. Сейчас мы владеем информацией, что в ОРДО более 400 случаев CIOVID-19, хотя по «официальным» данным у них лишь 150 случаев коронавируса».
Владимир Кравченко также отметил, что всё больше местных жителей выражают свое недовольство «руководству Л/ДНР», обвиняя их в том, что они плохо борются с распространением коронавируса.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине уже более 10 тысяч заболевших коронавирусом.