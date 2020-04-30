Наперекор правительству: Борис Филатов решил с сегодняшнего дня смягчить меры карантина в Днепре

Данное решение было принято после совещания местной власти с городской комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook-страницу Бориса Филатова.

По его словам, на совещании было принято решение, что с 30 апреля в городе можно постепенно начать смягчение мер карантина. В частности, уже могут приступать к работе химчистки, СТО, и мастерские по ремонту. Могут также начать работу кафе и рестораны, но при условии адресной доставки или самовывоза из заказа из кафе.

При этом, все работники должны быть в масках, перчатках и придерживаться социальной дистанции. Также в заведениях надо обязательно поставить антисептики:

«Мы проанализировали постановления и рекомендации правительства и нашли там некие «лазейки»… Поэтому, мы решили позволить нашим гражданам то, что не запретили в Кабмине. В Днепре есть сотни зеленых зон, бульваров… Они не подпадают под запрет посещения. Вот честно: что не запрещено, то разрешено. Поэтому уже с 4 мая люди могут гулять в этих зонах».

При этом Филатов напомнил, что собрание больших компаний, пикники, распивание алкоголя в общественных местах остаются под запретом. Граждане во время прогулок обязаны быть в масках, за этим будут следить правоохранители:

«Уже с 12 мая, если ситуация с коронавирусом останется контролированной, мы откроем небольшие продовольственные магазины, ателье, ремонт обуви, адвокатские и нотариальные канторы».

Борис Филатов уверил, что ситуация с коронавирусом в Днепре полностью контролируется и они готовы к различному развитию эпидемии: как положительному, так и негативному.

Напомним, ранее мы писали, что Филатов пригрозил нардепам, который не хотят голосовать за «антиколомойский» закон.