Путину доложили о резком скачке протестных настроений россиян: президент РФ отдал распоряжение силовикам

На стол Путину легла закрытая социологическая информации о рекордном росте протестных настроений россиян и их готовности к бунтам.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Уже не секрет, что рейтинг главы Кремля рухнул до исторического минимума. Бессменный президент Владимир Путин продолжает стремительно терять доверие россиян. Ситуация в Российской Федерации накалилась до предела.

Информацию об этом распространил влиятельный российский Telegram-канал «Кремлевский мамковед», ссылаясь на источники в Кремле.

По данным источника, на днях Путин получил некую «закрытую социологию», которая его не порадовала.

«Согласно аналитическим выкладкам, зафиксирован самый высокий уровень недоверия лично к Владимиру Путину, и самая высокая готовность к протестам за последние 20 лет», — сообщил ресурс.

По его данным, Путин у большинства россиян начал вызывать раздражение и даже ненависть.

«В Кремле чрезвычайно обеспокоены. Силовикам поручено быть в полной готовности к любым действиям и жестко подавлять любые волнения в зародыше», — уверяет «Кремлевский мамковед».

По данным источника рейтинг Путина упал до 28%, а вместе с ним снизился и общий социально-экономический настрой граждан России.

Ранее сообщалось о том, что для Путина скоро наступит день «Х».