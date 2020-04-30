В «ДНР» ветераны Второй мировой войны получили единоразовые выплаты ко Дню победы: названа сумма

В «министерстве труда и социальной политики» так называемой «ДНР» сообщают, что уже более 23 тыс. жителей оккупированной Донецкой области получили разовые денежные выплаты ко Дню Победы. По информации «министерства труда и социальной политики», среди них есть и ветераны Второй мировой войны.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

В так называемом «министерстве труда и социальной политики ДНР» заявили, что по состоянию на 30 апреля «республика» уже выплатила денежную помощь более чем 23 тыс. человек специально ко Дню Победы. Сумма выплаты не сообщается.

Кроме того, специально ко Дню Победы, согласно «указу» главаря «ДНР» Дениса Пушилина, единоразовую денежную помощь на сумму 75 тыс. рублей получили участники Второй мировой войны. По информации «министерства труда и соцполитики», в «республике» проживает 330 участников Великой Отечественной войны.

Напомним, ранее главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин пообещал всем ветеранам «республики» выплатить по 75 тыс. рублей ко Дню Победы. Но, как сообщал блогер Дмитрий Черкасов в «бюджете» «республики» нет таких денег. Поэтому «народный совет ДНР» предлагал заменить денежные выплаты продуктовыми наборами.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» ввели особый противопожарный режим.