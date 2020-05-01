Главарь «ЛНР» Пасечник проигнорировал бастующих шахтеров: работники шахт написали письмо Путину

Информационный ресурс «Луганский инсайд» пишет о том, что на шахте «Никанор-Новая» бастуют шахтеры. Забастовка продолжается уже третий день.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Телеграмм-канал «Луганский инсайд», передает НБН.

Информационный ресурс «Луганский инсайд» сообщает, о том, что работники шахты «Никанор-Новая» продолжают бастовать уже третий день. Шахтеры отказываются выполнять свою работу. По информации автора поста, шахтеры требуют, чтобы «власти республики» погасили задолженность по заработной плате.

В свою очередь пропагандистские СМИ пишут о том, что к бастующим шахтерам приехал главарь «ЛНР» Леонид Пасечник. Но, как выяснил автор публикации, на самом деле Пасечник проигнорировал забастовку шахтеров.

«Источник мне сообщает, что никто его там не видел, хотя люди ждали, что кто-то из «руководства республики» к ним приедет. Количество бастующих увеличилось, в шахту спустились и другие работники шахт, так что теперь бастует чуть больше 50 человек», — пишет автор поста.

После неудачных попыток поговорить с главарем «республики», шахтеры решили написать письмо президенту РФ Владимиру Путину. По информации автора поста, под письмом уже стоит свыше тысячи подписей, которые принадлежат шахтерам и членам их семьей.

Ранее мы сообщали, что «глава МИД» ДНР» Нионорова обратилась с требованием к украинской власти.