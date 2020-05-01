Когда закончится пандемия коронавируса: ученые дали новый ответ

Своими прогнозами и расчетами поделились в центре по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты в США.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Bloomberg«.

Так, согласно данным американских ученых, мир не сможет победить пандемию коронавируса ещё как минимум два года. Взять под контроль распространение болезни не удастся до тех пор, пока COVID-19 не переболеют 2/3 части населения Земли и не получат иммунитет.

В отчете также сообщается, что коронавирус трудно полностью контролировать, так как у многих людей вирус вовсе не проявляется: то есть, они могут заражать других, но на себе не ощущают признаков болезни.

Также эксперты отметили, что пандемия может возвращаться несколькими волнами, которые продлятся и после 2022 года:

«Мировые лидеры не должны скрывать от людей реальную ситуацию. Надо говорить честно, что пандемия завершится ещё не скоро и мир должен готовиться к периодическим вспышкам COVID-19 в течение ближайших двух лет».

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.