Особые правила для «ДНР»: Пушилин сделал важное заявление о России и «ЛНР»

Самопровозглашенный глава «ДНР» Денис Пушилин сделал важное обращение к жителям временно неподконтрольного украинским властям Донбасса. Он назвал особые категории граждан, которые имеют право выезжать в «ЛНР» и Россию.

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

Распоряжение Пушилина вносит коррективы в «указ» «О введении режима повышенной готовности», который вступил в силу 14 марта. Теперь поездки в указанные территории разрешены лицам, которые имеют такие важные причины для поездки как: больные родственники, необходимость в операции, особо важные рабочие визиты, смерть близких людей. Кроме того право на проезд имеют люди, которые занимаются грузовыми перевозками.

Если гражданин хочет выехать, но не подпадает под выше указанные категории, то его дело будет рассматривать «межведомственный оперативный штаб». Данные ограничения обусловлены мерами предосторожности из-за коронавируса.

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