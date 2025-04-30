Как пишет «НБН» со ссылкой на эксклюзивный материал «Укринформа», от спикера ГПСУ Андрея Демченко прозвучало пояснение — пограничники не получали никаких сведений относительно потенциальной блокировки контрольно-пропускных пунктов (КПП) со стороны сопредельных государства Европейского Союза.

Исходя из слов Демченко, вполне возможны краткосрочные задержки у КПП из-за ведения ремонтных работ на границе с Польшей, Румынией и Венгрией, о чем заблаговременно информируются граждане.

Спикер ГПСУ добавил: ключевая причина возникновения очередей в летний сезон — возрастание численности людей, намеренных пересечь границу. В частности, если в будни, показатель пассажирского потока удерживается в переделах 75 000 — 80 000 человек в сутки, то с приходом лета трафик достигает 120 000 — 130 000 выезжающих.

Впрочем, Демченко подчеркнул — в вышеописанные периоды, погранслужбы Украины и стран-соседов расширяют количество персонала, и обеспечивают эффективный обмен информацией для ускорения процедуры пересечения рубежей.

Ранее мы писали о том, что в ГПСУ сообщали, в каких приграничных регионах захватчики активизировали штурмы.