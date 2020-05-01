Пушилин издал «указ»: решение главаря «ДНР» повлияло на жителей и «глав администраций» «республики»

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин продлил действие ряда ограничительных мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса. Ограничительные меры будут действовать в «ДНР» до 13 мая. Кроме того, «указ» Пушилина наделил новыми полномочиями «глав администраций» городов «ДНР». Отныне чиновники могут вводить дополнительные ограничения в городах «республики» по поручению Пушилина.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин решил продлить ряд ограничений в «республике» в связи с пандемией коронавируса. До 13 мая жители ОРДЛО должны придерживаться ограничений. Согласно, «указу» Пушилина жители «республики» старше 65 лет должны соблюдать самоизоляцию. Им рекомендуется оставаться дома. Кроме того, до 13 мая пенсионеры не смогут воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте.

Также в «документе» указано, что «главы администрации» городов «республики» могут по поручению Пушилина вводить дополнительные ограничения в городах «республики».

Как известно, в так называемой «ДНР» действует режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Ранее главарь «республики» отдал поручение «главаv администраций» разработать план режима самоизоляции городов. Позже, Пушилин заявил, что закрывать города в «республике» не будут.

Ранее мы сообщали, что «глава МИД» «ДНР» Никонорова обратилась с требованием к Киеву.