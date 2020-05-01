Заражение детей: педиатр рассказала, в каком возрасте детям больше всего угрожает коронавирус

Общество
Родион Власов0
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Известно, что в зону риска заражения коронавирусом входят пожилые люди, но врач-педиатр Анна Горбань сделала важное предупреждение для родителей. Недооценивать опасность коронавируса категорически нельзя. Эксперт назвала самый уязвимый возраст детей.

Дети и коронавирус
Дети и коронавирус. Фото — iz.ru

Об этом сообщает Obozrevatel, передает «НБН».

Наибольших мер предосторожности от коронавируса заслуживают малыши первого и второго годов жизни. Для них заражение коронавирусом может стать особо опасным и болезнь они перенесут тяжело.

«Мы часто фиксируем тяжелые случаи коронавируса у детей первого и второго годов жизни. Что касается более старших возрастных групп, с ними действительно ситуация в разы лучше. Дети старше двух лет могут заразиться коронавирусом и выдержать это даже без явных признаков болезни», отмечает медик.

Такая возрастная специфика связана с особенностями развития организма человека. Врач подчеркивает, что рекомендаций по лечению коронавируса у малышей в домашних условиях нет. Обязательно следует настойчиво обращаться к специалистам.

Напомним, как сообщалось ранее, скандал в Раде: Разумков поставил Порошенко на место.


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