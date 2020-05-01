Заражение детей: педиатр рассказала, в каком возрасте детям больше всего угрожает коронавирус

Известно, что в зону риска заражения коронавирусом входят пожилые люди, но врач-педиатр Анна Горбань сделала важное предупреждение для родителей. Недооценивать опасность коронавируса категорически нельзя. Эксперт назвала самый уязвимый возраст детей.

Об этом сообщает Obozrevatel, передает «НБН».

Наибольших мер предосторожности от коронавируса заслуживают малыши первого и второго годов жизни. Для них заражение коронавирусом может стать особо опасным и болезнь они перенесут тяжело.

«Мы часто фиксируем тяжелые случаи коронавируса у детей первого и второго годов жизни. Что касается более старших возрастных групп, с ними действительно ситуация в разы лучше. Дети старше двух лет могут заразиться коронавирусом и выдержать это даже без явных признаков болезни», отмечает медик.

Такая возрастная специфика связана с особенностями развития организма человека. Врач подчеркивает, что рекомендаций по лечению коронавируса у малышей в домашних условиях нет. Обязательно следует настойчиво обращаться к специалистам.

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