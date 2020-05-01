Скандал в Раде: Разумков поставил Порошенко на место (видео)

В Верховной Раде Украины разразился настоящий скандал. Фракция «Европейская солидарность» решилась на провокацию против спикера Дмитрия Разумкова. Петр Порошенко и его соратники получили отпор от «Слуг народа».

Об этом сообщает Politeka, передает «НБН».

Представитель «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко вышел к трибуне и заявил, что его партия недовольна местом, где их посадили для работы. Он пожаловался, что их «усадили на галерку». В ответ на это Разумков призвал «Европейскую солидарность» «работать, а не сидеть».

Далее Петр Порошенко требовал давать ему больше времени на выступления, на что он получил отказ от Разумкова. Порошенко с соратниками решились на протест и массово вышли к трибуне, чтобы спорить с Разумквым и вице-спикером Русланом Стефанчуком. Порошенко попытался оказать на них давление, но это у него не вышло.

Разумков отметил, что подобные дисциплинарные проблемы в Верховной Раде наблюдаются лишь за «Европейской солидарностью».

Инцидент закончился провалом Порошенко, а Разумков подчеркнул, что «Европейская солидарность должна сидеть там, где ее усадили», указав Порошенко его место.

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