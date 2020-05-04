Тимошенко стала долларовым миллионером, получив почти 150 млн. гривен якобы в виде компенсации за политические репрессии

Юлия Владимировна Тимошенко в апреле внесла в электронную декларацию изменения о своем имущественном состоянии сразу на сумму, эквивалентную почти в 150 млн. гривен, тем самым закрепив за собой статус официального долларового миллионера.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Об этой интересной новости написал в своем Телеграм-канале Сергей Лещенко. Точная сумма составляет 148 345 441 гривен.

Как указано в декларации, этот доход является компенсацией за вред причиненный Юлии Владимировне политическими репрессиями в 2011 – 2014 годах.

Деньги были получены на стадии досудебного урегулирования от американской фирмы Reid Collins Tsai. Больше никакой информации об источнике нет.

По мнению Лещенко, данные об источнике вызывают сомнение, так как неясно, кто и за что компенсировал эти деньги нардепу.

Так же Лещенко обратил внимание на то, что в прошлом году та же компания выплатила доход соратнику Тимошенко и ее личному адвокату Сергею Власенко.

Ранее сообщалось о том, что Тимошенко и Медведчук объединились.