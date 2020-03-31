Тимошенко и Медведчук объединились: Центр противодействия коррупции объяснил, какую цель преследуют политики

Партии «Батькивщина» и «ОПЗЖ» не голосовали за так называемый «антиколомойский» закон. ЦПК считает, что Юлия Тимошенко и Виктор Медведчук объединились, и не голосовали за «банковский» закон, чтобы «спасти» олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Фейсбук» страничку ЦПК.

Представители Центра противодействия коррупции пишут о том, что же заставило объединиться политические партии Тимошенко и Медведчука.

ЦПК пишет о вчерашнем голосовании в Раде за «банковкий» законопроект, Ведь, как известно, депутаты партий Медведчука и Тимошенко не отдали свои голоса за данный законопроект.

«Вчера «Батькивщина» Тимошенко и «ОПЗЖ» Медведчука слились в едином порыве в пользу олигарха Игоря Коломойского – обе фракции не голосовали за «банковский» законопроект, который делает невозможным возвращение «ПриватБанка» его бывшему владельцу», — пишет ЦПК.

Кроме того, представители ЦПК напомнил о высказываниях самого Коломойского.

«Мы возьмем у россиян 100 млрд. долларов. Какой способ помогает быстрее всего возобновить отношения? Только деньги», — цитирует ЦПК Коломойского.

🔥 Давайте складемо список, що об’єднує “Батьківщину” Тимошенко та проросійську ОПЗЖ Медведчука? Почнемо з того, що вчора… Gepostet von Центр Протидії Корупції am Dienstag, 31. März 2020

Таким образом, вчера «ОПЗЖ» и «Батькивщина» проголосовали против «банковского» закона, а значит и против помощи от МВФ. Ведь МВФ требовал от Украины принятие данного законопроекта. ЦПК делает вывод, что бывшим «регионалам» и партии Тимошенко подходит сценарий Коломойского.

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