Война на Донбассе: оккупанты ранили 4 украинских военных

В течение воскресения, 3 мая, пророссийские террористы на Донбассе 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра ООС, пишет «НБН«.

Используя запрещенное Минскими соглашениями оружие, в частности минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и различное стрелковое оружие, противник вел стрельбу по позициям ВСУ возле Широкиного (два раза) Богдановки (два раза), Авдеевки, Камянки, Пищевка, Старогнатовки (два раза), Орехового, Крымского.

Впоследствии интенсивных вражеских обстрелов, был ранен один защитник Украины, а ещё трое получили боевое поражение.

Чтобы заставить противника прекратить провокации, бойцы ВСУ были вынужденны открывать ответный огонь: в результате, один оккупант был убит и, ещё как минимум один, — ранен.

Среди военных ООС на Донбассе не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 30 апреля.