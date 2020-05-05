Отказ от жесткого карантина: Порошенко объяснил, что на самом деле заставило правительство смягчить ограничительные меры

Бывший президент Украины, народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что акции протеста представителей малого и среднего бизнеса сыграли свою роль и заставили правительство ослабить карантин в Украине.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Петр Порошенко уверен, что акции протеста представителей бизнеса заставили Кабмин пересмотреть жесткие ограничительные меры. Порошенко считает, что если бы не протесты, то Кабмин не принял бы этого решения.

При этом политик обратил внимание на статистику заболеваемости коронавирусом. По его словам, показатели на данный момент остаются на уровне прошлых недель.

Также Порошенко заявил, что малый и средний бизнес во время жесткого карантина остался полностью без поддержки со стороны государства. Бывший президент Украины заявил, что из-за этого предприниматели были вынуждены выйти на протесты. Только так, по словам политика, правительство смогло их услышать.

Ранее мы сообщали, что российский писатель и журналист Шендерович назвал условия при которых Россия вернет Украине Крым.