Путин предоставил народу России выбор – либо сдохнуть в нищете, либо умереть сражаясь за свое будущее: Эль Мюрид

Российский военный эксперт и блогер Эль Мюрид, анализируя происходящие в РФ события, рассказал о том, что Россия за последние несколько месяцев оказалась совсем в другом мире.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

В этом мире, по словам эксперта, даже те скудные права и свободы, которые еще в начале года были в России, ликвидированы.

Россияне оказались в условиях, когда страх и ужас являются основными методами управления в стране. Гражданам ежедневно угрожают административным или даже уголовным преследованием за элементарное желание получить ответы на вопросы о нищенском существовании.

Эль Мюрид считает, что Россия превращается по своим методам управления в какое-то исламское государство, где скоро начнут публично казнить непокорных, отрезая головы и конечности.

Сколько же издевательств придется вынести российскому народу, чтобы его терпение лопнуло.

А в это время в Кремле разгорается жестокая борьба за власть. Путин из бункера уже ни на что не может повлиять, элита дерибанит остатки федерации, Китай уже вовсю хозяйничает в Сибири.

Гарант поистрепался и уже стал помехой. Требуется замена. Кто придет на смену? Самое страшное, что в этой борьбе за власть россияне являются всего лишь разменной монетой.

Но выбор у народа России есть, его только нужно сделать.

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