Россию напугала земельная реформа в Украине: глашатаи Кремля кричат о предательстве и требуют возврата «исконно русских земель»

Один из Кремлевских глашатаев Семен Багдасаров составил компанию одиозному Жириновскому и выступил с ненавистническим заявлением в адрес Киева.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Он призвал российские власти к радикальным мерам в отношении Украины и сделать все, чтобы окружить Россию «дружественными государствами, признающими ее особую роль».

Причиной такого поведения Багдасарова явилось принятие Верховной Радой Украины Закона о рынке земли, позволяющего продажу земель сельскохозяйственного назначения. Данный факт очень напугал глашатая Кремля.

По заявлению политика, в Украине «состоялась высшая форма предательства», и что Российская Федерация должна принять «адекватные» меры, вплоть до военного вмешательства «для возвращения территорий в лоно Российского государства». Однако остается непонятно, кто кого и как предал.

А испуг Кремлевских глашатаев понятен, потому как страну, в которой граждане будут иметь землю в собственности завоевать невозможно.

Ранее сообщалось о том, что идя на уступки Путину Зеленский может потерять все.