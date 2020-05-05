Таблетками не получится – Комаровский рассказал, как укрепить иммунитет на карантине

Самоизоляция, стресс и сниженная активность способны нанести серьезный урон по иммунитету. Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как укрепить свое здоровье во время карантина.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Врач уверен, что иммунитет обязательно нужно поддерживать использованием физических нагрузок. Следующий шаг это воздержание от вредного питания (когда люди на самоизоляции самое время практиковаться в домашней готовке). Стоит так же позаботиться об оптимальном весе своего тела, избегать стрессов, находить повод для положительных эмоций и регулярно заниматься сексом. Врач отметил, что эти условия являются обязательными и естественными для полноценного функционирования иммунной системы человека.

Кроме выше указанного стоит отметить важную роль свежего воздуха – проветривание и прогулки по мере возможности окажут большую услугу вашему здоровью. Комаровский подчеркнул, что «волшебных таблеток не существует», естественные методы укрепления здоровья не имеют побочных эффектов и гарантируют результат.

Напомним, как сообщалось ранее, без этого риск заражения увеличится в разы: в ВОЗ назвали доступное средство от коронавируса.