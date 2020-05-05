Таблетками не получится – Комаровский рассказал, как укрепить иммунитет на карантине

Общество
Родион Власов0

Самоизоляция, стресс и сниженная активность способны нанести серьезный урон по иммунитету. Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как укрепить свое здоровье во время карантина.

Евгений Комаровский
Евгений Комаровский. Фото — mag.relax.by

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Врач уверен, что иммунитет обязательно нужно поддерживать использованием физических нагрузок. Следующий шаг это воздержание от вредного питания (когда люди на самоизоляции самое время практиковаться в домашней готовке). Стоит так же позаботиться об оптимальном весе своего тела, избегать стрессов, находить повод для положительных эмоций и регулярно заниматься сексом. Врач отметил, что эти условия являются обязательными и естественными для полноценного функционирования иммунной системы человека.

Кроме выше указанного стоит отметить важную роль свежего воздуха – проветривание и прогулки по мере возможности окажут большую услугу вашему здоровью. Комаровский подчеркнул, что «волшебных таблеток не существует», естественные методы укрепления здоровья не имеют побочных эффектов и гарантируют результат.

Напомним, как сообщалось ранее, без этого риск заражения увеличится в разы: в ВОЗ назвали доступное средство от коронавируса.


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