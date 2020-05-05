Без этого риск заражения увеличится в разы: в ВОЗ назвали доступное средство от коронавируса

Мировые эксперты назвали главное, простое и доступное средство для профилактики от коронавируса. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что лучшим средством защиты является обычное мытье рук.

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

«Мытье рук это водораздел между здоровой жизнью и смертью. Это одно из важнейших средств профилактики коронавируса и пренебрегать этим категорически нельзя», — заявил он.

В ВОЗ отметили, что на Земле многие люде имеют проблемы с водой и мылом, поэтому организация призывает инвесторов поспособствовать развитию отраслей связанных с гигиеной. Это поможет миру быстрее справиться с вирусом и вернуться к нормальной жизни и бизнесу.

Стоит отметить, что далеко не все люди моют руки качественно и правильно. Это касается даже взрослых. Халатное отношение к гигиеническим процедурам может стоить вам и вашим близким здоровья. Обратите внимание, что полноценное мытье рук длится 40 – 60 секунд. Это время необходимо, чтобы очистить руки полностью и гарантировать пользу.

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