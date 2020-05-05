Без этого риск заражения увеличится в разы: в ВОЗ назвали доступное средство от коронавируса

Важное Общество
Родион Власов0

Мировые эксперты назвали главное, простое и доступное средство для профилактики от коронавируса. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что лучшим средством защиты является обычное мытье рук.

Глава ВОЗ
Глава ВОЗ. Фото — rbc.ru

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

«Мытье рук это водораздел между здоровой жизнью и смертью. Это одно из важнейших средств профилактики коронавируса и пренебрегать этим категорически нельзя», — заявил он.

В ВОЗ отметили, что на Земле многие люде имеют проблемы с водой и мылом, поэтому организация призывает инвесторов поспособствовать развитию отраслей связанных с гигиеной. Это поможет миру быстрее справиться с вирусом и вернуться к нормальной жизни и бизнесу.

Стоит отметить, что далеко не все люди моют руки качественно и правильно. Это касается даже взрослых. Халатное отношение к гигиеническим процедурам может стоить вам и вашим близким здоровья. Обратите внимание, что полноценное мытье рук длится 40 – 60 секунд. Это время необходимо, чтобы очистить руки полностью и гарантировать пользу.

Напомним, как сообщалось ранее, террористы возмущены действиями Европы: в «МИД ДНР» осудили ОБСЕ.


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