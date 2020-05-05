В «ЛНР» шахтеры прекратили забастовку: информационный ресурс сообщил, что заставило работников шахт изменить решение

Информационный ресурс «Луганский инсайд», который освещает события на оккупированном Донбассе, пишет, что шахтеры шахты «Никанор-Новая» прекратили забастовку. По информации автора поста, работники шахты бастовали 6 дней.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Автор Телеграмма-канала «Луганский инсайд» пишет, что на 6 день забастовки, на шахту к бастующим приехал «министр энергетики, топлива и угольной промышленности» так называемой «ЛНР» Павел Мальгин. По информации ресурса, он поговорил с работниками шахт, и пообещал, что шахту закрывать не будут, но решение о частичной «сухой консервации» шахты остается в силе. Кроме того, шахтерам выплатили задолженность по зарплате за октябрь и ноябрь. Шахтеры, как известно, требовали от «властей республики» погасить задолженность за полгода.

После этого, по информации автора поста, шахтеры прекратили забастовку.

«Просто так закрыть шахту и забыть долги не вышло», — пишет автор поста.

«Луганский инсайд» добавил, что «власти республики» не отказались от идеи частичной консервации шахты. Поэтому, работников шахты «Никанор-Новая» ждет сокращение.

«Оставят 200 работников. Кого – рассмотрят посписочно», — пишет автор поста.

Напомним, мы сообщали, что главарь «ЛНР» Пасечник проигнорировал бастующих шахтеров, после чего работники шахты написали письмо Путину.