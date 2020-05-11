Карантин в Киеве могут усилить — Кличко

Мэр украинской столицы Виталий Кличко отметил, что ситуация с распространением коронавирусом в Киеве не совсем утешительная.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на брифинг Кличко.

По словам столичного главы, в Киеве по состоянию на 11 мая насчитывается 1 871 заболевший. Только за вчерашний день выявили 66 новых зараженных, что стало самым большим числом заражений по Украине:

«31 человек в столице умер, 138 людей выздоровели. За прошедшие сутки не было новых смертей и новых выздоровевших. Ситуация очень сложная… Мы собираемся ослабить карантин, но если число заболевших будет расти, то смягчение карантина выглядит нелогично. Любые уступки могут привести к вспышке эпидемии и тогда придется применять ещё более строгий карантин».

Напомним, ранее мы писали, что с 11 мая в Украине ослабили карантин.