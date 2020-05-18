Почему в американских туалетах не бывает ершиков и корзин для бумаги: ответ оказался прост

Американцы всегда искренне удивляются, сталкиваясь с различными предметами русского быта, однако нас также много чего удивляет из того, что происходит у них в быту.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на vesti-ua.net.

Многие люди, впервые побывавшие в США, обнаружили, что в американских туалетах нет ершиков и корзин для бумаги. А если спросить у американца о причине их отсутствия, он искренне удивится.

А дело все в том, что ершики в туалетах США не используют каждый раз после посещения туалета, а лишь при проведении генеральной уборки. А в промежутках между уборками чистоту обеспечивает специальная конструкция унитазов.

Унитазы устроены так, что вода в них находится гораздо выше, чем у наших, и это не дает возможности продуктам нашей жизнедеятельности соприкасаться со стенками. К тому же в них гораздо мощнее напор воды при сливе, что обеспечивает втягивание в воронку всего без остатка.

В общем испачкать такой унитаз можно лишь забыв смыть после себя. Также такая конструкция позволяет спокойно выбрасывать и бумагу в унитаз.

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