Упрощение пересечения «границы» «Л/ДНР» с РФ: жители ОРДЛО обратились со срочным требованием к «властям ДНР»

Общество
Ольга Гергелюк0

Жители так называемой «ДНР» направили «властям республики» петицию. Жители ОРДЛО хотят, чтобы им упростили порядок пересечения «границы» «Л/ДНР» с РФ.

жители ОРДЛО
Жители ОРДЛО. Фото — glavred.info

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress. 

Жители временно оккупированной Донецкой области направили «властям ДНР» специальную петицию. Люди просят, чтобы  «власти республики» рассмотрели данную петицию и упростили порядок пересечения временно неподконтрольной границы Украины и РФ.

Стоить отметить, что жители «республики» просят представителей оккупационной «власти» рассмотреть данную петицию в «срочном порядке».

Как известно, сейчас в так называемой «ДНР» действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Из-за ограничительных мер на границе жители «республики» уже не могут, как это было раньше ездить в РФ.

Ранее мы сообщали, что информационный ресурс рассказал, что происходит в рядах НВФ «ЛДНР». 


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