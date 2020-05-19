Упрощение пересечения «границы» «Л/ДНР» с РФ: жители ОРДЛО обратились со срочным требованием к «властям ДНР»

Жители так называемой «ДНР» направили «властям республики» петицию. Жители ОРДЛО хотят, чтобы им упростили порядок пересечения «границы» «Л/ДНР» с РФ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Жители временно оккупированной Донецкой области направили «властям ДНР» специальную петицию. Люди просят, чтобы «власти республики» рассмотрели данную петицию и упростили порядок пересечения временно неподконтрольной границы Украины и РФ.

Стоить отметить, что жители «республики» просят представителей оккупационной «власти» рассмотреть данную петицию в «срочном порядке».

Как известно, сейчас в так называемой «ДНР» действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Из-за ограничительных мер на границе жители «республики» уже не могут, как это было раньше ездить в РФ.

Ранее мы сообщали, что информационный ресурс рассказал, что происходит в рядах НВФ «ЛДНР».