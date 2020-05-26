Без пенсий и привилегий: представители НВФ «ДНР» рассказали, как их обманывает руководство группировок

Боевики так называемой «ДНР» в социальных сетях пожаловались на свое руководство. Представители НВФ пишут, что после «службы» им обещали пенсию и ряд привилегий, таких например, как бесплатное медицинское обслуживание. Но, на пенсию их не отпускают, и привилегий тоже никаких нет.

Об этом сообщает портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Представители НВФ, которые воюют на Донбассе, пишут, что при приеме на «службу» им обещали достойную пенсию. По их словам, руководство подразделений обещало пенсию спустя 30 месяцев участия в боевых действиях. Но на самом деле все оказалось иначе. На пенсию представителей НВФ никто не собирается отпускать.

«Я уже почти 6 лет в одном подразделении, а до пенсии еще сказали, далеко», — пишет один из боевиков «ДНР».

Кроме того, представители НВФ возмущены, что им уже 5 лет никто не повышал зарплаты.

«Неизвестно вообще будет ли пенсия. Зарплату 5 лет обещают поднять», — пишет представитель НВФ.

Что касается привилегий, которые боевикам пообещали при приеме на «службу», то их тоже нет.

«Больничка платная, так как в части ничего нет», — пишет представитель НВФ.

Представители НВФ сошлись на мнении, что руководители подразделений специально при приеме на «службу» обещают хорошие зарплаты, пенсии и множество привилегий, но самом деле реальность отличается от обещаний.

«Служить кому-то надо. Но, лучше бы говорили как есть, а то придумывают, чтобы люди не уходили и новых заманивали», — отметил один из представителей НВФ.

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