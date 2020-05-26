У Путина обеспокоены обострением ситуации на Донбассе: Песков выступил с заявлением

Важное Политика
Ольга Гергелюк0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен ужесточением обстрелов на Донбассе.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото — russian.rt.com

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Depo.ua.

Выздоровевший от коронавируса пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сегодня, 26 мая пообщался с представителями прессы. Представитель Путина решил  прокомментировать ситуацию на Донбассе. По его словам, в Кремле «обеспокоены обострением ситуации на Донбассе».

В обстрелах и провокациях представитель руководителя Кремля обвинил ВСУ. А вот действия НВФ так называемых «Л/ДНР» Дмитрий Песков оправдывает. По его словам, оккупанты отвечают на провокации ВСУ.

«Вполне понятна такая жесткая и острая реакция представителей самопровозглашенных республик», — заявил пресс-секретарь Путина.

Не оставил без внимания Песков и жителей ОРДЛО. По его словам, из-за интенсификации обстрелов на Донбассе значительно возросла угроза для жителей Донбасса.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДЛО в социальных сетях запустили флешмоб с требованием выпустить их из заточения «ДНР». 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Бывших партнеров экс-советника Трампа обвиняют в агентурной деятельности

Дмитрий Климов

Россия хочет дальнейшей ескалации и поэтому ужесточает правила игры — Кулеба

Дмитрий Климов

Андрея Портнова вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Христина Качоровська

Добавить комментарий