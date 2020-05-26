Жители Киева считают, что больше всего в борьбе с коронавирусом помогает партия «Европейская солидарность»

Общество
Христина Качоровська0
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Такими результатами соцопроса поделились в компании «SOCIS». Так, по мнению жителей столицы, именно политисла пятого президента больше всего помогает бороться с COVID-19.

Европейская солидарность
Европейская солидарность. Фото — prm.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «SOCIS«.

Во время соцопроса у жителей Киева спросили, какая политическая сила, по их мнению, делает больше всего для борьбы с коронавирусом в стране. Результаты оказались такими:

  1. «Европейская солидарность» — 21,9%
  2. «ОПЗЖ» — 14,1%
  3. «Слуга народа» — 8,7%
  4. «УДАР» — 4,1%
  5. «Голос» — 2,2%
  6. ВО «Батькивщина» — 2,1%
  7. Другая политсила — 3,3%
  8. Нет таких — 18,6%
  9. Отказались отвечать / не знают — 38,4%

Опрос проводился в период с 8 по 20 мая 2020 года. В опросе приняли 4000 респондентов с Киева.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг «Европейской солидарности» растет.


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