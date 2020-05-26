Жители Киева считают, что больше всего в борьбе с коронавирусом помогает партия «Европейская солидарность»
Такими результатами соцопроса поделились в компании «SOCIS». Так, по мнению жителей столицы, именно политисла пятого президента больше всего помогает бороться с COVID-19.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на «SOCIS«.
Во время соцопроса у жителей Киева спросили, какая политическая сила, по их мнению, делает больше всего для борьбы с коронавирусом в стране. Результаты оказались такими:
- «Европейская солидарность» — 21,9%
- «ОПЗЖ» — 14,1%
- «Слуга народа» — 8,7%
- «УДАР» — 4,1%
- «Голос» — 2,2%
- ВО «Батькивщина» — 2,1%
- Другая политсила — 3,3%
- Нет таких — 18,6%
- Отказались отвечать / не знают — 38,4%
Опрос проводился в период с 8 по 20 мая 2020 года. В опросе приняли 4000 респондентов с Киева.
Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг «Европейской солидарности» растет.
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