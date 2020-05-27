Прием на «службу» в «Л/ДНР»: представители НВФ пожаловались на сложные психологические тесты

Общество
Ольга Гергелюк0
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Представители НВФ так называемых «Л/ДНР» рассказали, что при приеме на «службу» им пришлось проходить психологические тесты. Боевики пишут в социальных сетях, что не каждый смог пройти психологические тесты. Поэтому желающие попасть на «службу» интересуются, можно ли обойтись без этих тестов.

НВФ
НВФ «Л/ДНР». Фото — glavred.info

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН. 

Представители НВФ в социальных сетях рассказывают о том, что при приеме на «службу» обязательно нужно проходить психологические тесты. По словам боевиков, без этого никак. По информации представителей НВФ, при приеме на «службу» в «военкомате» хотят выяснить отношение человека к алкоголю и наркотикам, а также его склонность к суициду. По словам представителей НВФ, есть и немного смешные вопросы. Например, один из представителей НВФ, который уже прошел тесты пишет:

«Есть тесты по типу «вы трещину на асфальте перешагнете или обойдете?» Ничего они там не определят».

Боевики советуют «новичкам» не паниковать и отвечать спокойно.

«Отвечай наугад, чем больше минусов поставил, тем ты здоровее психически, мне так один человек в военкомате сказал», — пишет представитель НВФ.

И все-таки участники дискуссии сошлись на мнении, что несмотря на то, что тесты сложные, они необходимы.

«В армии не место суицидникам и психам, которым не доверишь пост и оружие, а тесты выявляют эти склонности», — объясняют представители НВФ.

Ранее мы сообщали: без пенсий и привилегий, представители НВФ «ДНР» рассказали, как обманывает руководство группировок. 

 

 

 

 

 


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