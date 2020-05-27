Прием на «службу» в «Л/ДНР»: представители НВФ пожаловались на сложные психологические тесты

Представители НВФ так называемых «Л/ДНР» рассказали, что при приеме на «службу» им пришлось проходить психологические тесты. Боевики пишут в социальных сетях, что не каждый смог пройти психологические тесты. Поэтому желающие попасть на «службу» интересуются, можно ли обойтись без этих тестов.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Представители НВФ в социальных сетях рассказывают о том, что при приеме на «службу» обязательно нужно проходить психологические тесты. По словам боевиков, без этого никак. По информации представителей НВФ, при приеме на «службу» в «военкомате» хотят выяснить отношение человека к алкоголю и наркотикам, а также его склонность к суициду. По словам представителей НВФ, есть и немного смешные вопросы. Например, один из представителей НВФ, который уже прошел тесты пишет:

«Есть тесты по типу «вы трещину на асфальте перешагнете или обойдете?» Ничего они там не определят».

Боевики советуют «новичкам» не паниковать и отвечать спокойно.

«Отвечай наугад, чем больше минусов поставил, тем ты здоровее психически, мне так один человек в военкомате сказал», — пишет представитель НВФ.

И все-таки участники дискуссии сошлись на мнении, что несмотря на то, что тесты сложные, они необходимы.

«В армии не место суицидникам и психам, которым не доверишь пост и оружие, а тесты выявляют эти склонности», — объясняют представители НВФ.

Ранее мы сообщали: без пенсий и привилегий, представители НВФ «ДНР» рассказали, как обманывает руководство группировок.