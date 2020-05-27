Уголовное дело против Андрея Богдана: обнародованы кадры жестокого инцидента

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, может понести судебное наказание за жестокое обращение с животными. В сеть попали кадры, где Богдан в зоопарке хватает козу за рога, бьет ее ладонью по морде и усаживает на нее верхом свою собаку.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

В жестокости Богдана обвинил правозащитник Алексей Шевчук. Он обратил внимание общественности на инцидент, а первоначально видео случившегося разместил у себя в социальных сетях журналист Роман Сухан. Юрист подтвердил, что в отношении Богдана возбуждено уголовное дело. Шевчук намерен добиться того, чтобы Богдан ответил за негуманное обращение с животными.

Стоит отметить, что Богдан был в зоопарке с детьми и при этом не стеснялся вести себя грубо и сопровождать свои действия неприятными комментариями в адрес животных.

Сам Богдан пока воздерживается от комментариев насчет случившегося в зоопарке и насчет предстоящих разбирательств в суде.

«Казліна ти дурна!»Втомився від політиків — пішов у зоопарк до тваринок. Зустрів БОгдана:)P.S. До речі в зоопарку товпища народу. Про карантин точно ніхто не думає, особливо в довжеленній черзі в касу. Майже всі без масок. Відосік в першому лінку. Gepostet von Роман Сухан am Montag, 25. Mai 2020

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