Буддийский монах не дышал сутки, а после рассказал, что творится на небесах

В древние времена люди верили в Бога и в Будду и всей душой стремились попасть в Рай.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Известный китайский монах Сюй Юнь из буддийской школы Чань, обладавший техникой медитации, сумел поднять свою душу на Небо и увидеть, как устроен Рай.

Сюй Юнь жил в китайской провинции Гуандун в храме Юнь Мэнь во времена, когда к власти в Китае пришли коммунисты. В то время в 1949 году ему было 110 лет.

Компартия Китая боролась против котрреволюционеров и арестовывала всех подозрительных, обвиняя их в шпионаже. Так в заключение попали 26 монахов из храма Юнь Мэнь, среди которых был и Сюй Юнь. С ним в тюрьме и случилась очень удивительная история.

Монах безостановочно медитировал 9 дней, а под конец медитации упал замертво. Однако при этом тело оставалось теплым, а кожа не изменила свой цвет, хотя дыхания не было.

В таком состоянии, не дыша, монах пробыл целые сутки, а когда открыл глаза, расказал, что побывал в царстве Тушита, где находится Будда Майтрея, или Будда будущего.

Когда наконец-то он открыл глаза, то рассказал, что побывал в царстве Тушита, где находится Будда Майтрея, то есть Будда будущего. Монах рассказал, что поприветствовал всех сидящих и хотел присесть а свободное место, но Мейтрея вдруг заявил, что он должен вернуться, так как его время еще не пришло. Сюй Юнь пытался уговорить Будду, однако не смог и оказался снова в мире живых.

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