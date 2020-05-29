Опасно для здоровья: «власти ДНР» запретили жителям оккупированной Донецкой области купаться в местных водоемах

Общество
Ольга Гергелюк0
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Жители оккупированной Донецкой области в социальных сетях активно обсуждают запрет на купание в местных водоемах. Такое решение приняли «власти» так называемой «ДНР».

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Водоем. Фото — belnovosti.ru

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress. 

«Власти» так называемой «ДНР» приняли решение запретить жителям временно оккупированной Донецкой области купаться в местных водоемах. Свое решение «власти» непризнанной республики аргументируют тем, что вода в водоемах не отвечает санитарным нормам.

Жители оккупированного Донецка и Донецкой области пишут, что им каждый год запрещают купаться в местных водоемах. Люди жалуются на бездействие «властей». По словам жителей ОРДЛО, воду в ставках и озерах можно периодически чистить, но представители «власти» не хотят этим заниматься.

Один из пользователей социальных сетей иронично прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«А «ДНР» соответствует требованиям для существования? Но люди же как-то существуют».

Но, несмотря на серьезную опасность для здоровья большинство из комментаторов пишут, что все равно будут купаться в местных водоемах.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДЛО обратились к украинским властям  с важным требованием. 

 

 


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