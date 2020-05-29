В псевдореспубликах «Л/ДНР» почти 1000 людей заболели коронавирусом

На временно оккупированной территории Донбасса стремительно растет число заболевших коронавирусом.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Ведомости Донбасса«.

Как сообщают в «МОЗ ДНР», у них COVID-19 выявили уже 501 человека. Среди новых заалевших есть медработники и 3-летний ребенок. Также сообщается, что от коронавируса в «ДНР» умерло 17 людей. Правда, как отмечают в издании, в псевдореспублике не сообщают о реальном количестве смертей от коронавируса. К примеру, не так давно появилась новость о том, что от COVID умер известный хирург-ортопед, но эту информации»власти» скрывали.

В «ЛНР» официально сообщают о 396 заболевших и 6 летальных исходах.

При этом, «власти» псевдореспублик продолжают уверять, что у них всё хорошо и ситуация полностью под контролем. Более «МОЗ ДНР» благодарит Россию и просит у них «лекарств», превращая своих местных жителей в подопытных кроликов, ведь от лекарств РФ отказываются во всем мире.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.