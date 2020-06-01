Протестные настроения в ОРДЛО: в оккупированном Донецке планируется масштабная забастовка

В оккупированном Донецке работники промышленных предприятий, которые контролируются компанией «Внешторгсервис», 3 июня планируют выйти на протест. Причина – задолженность по заработной плате.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

3 июня работники филиалов фирмы «Внешторгсервис» планируют выйти на забастовку. Работники предприятий возмущены, что им своевременно не выплачивают заработную плату. Один из организаторов акции – Алексей Смолин просит всех неравнодушных рабочих поддержать акцию протеста.

«Всех неравнодушных и людей работающих на предприятиях, которые находятся под управлением «Внешторгсервис» просим поддержать данное мероприятие», — пишет Смолин.

Но, не все работники предприятий «Внешторгсервис» согласны выйти на акцию протеста. В комментариях к посту люди пишут, что участников акции протеста может разогнать «полиция ДНР». Некоторые из комментаторов предлагают другую форму забастовки – не явится на рабочих местах.

Кроме того, некоторые из работников предприятий пишут, что необходимо действовать более радикально и отправить обращение в администрацию президента РФ Владимира Путина.

«Митинг только засветит лица, после, чего эти лица будут уволены», — пишут пользователи соцсетей.

Но, есть и те, кто поддержал идею Смолина и других организаторов забастовки. Среди людей, которым понравилась идея, есть и те, кто работают на других предприятиях. Они с возмущением отмечают, что им тоже не выплачивают заработную плату.

«Может нам тоже пора выйти на протест, чтобы нам отдали наши зарплаты», — пишут комментаторы к посту Смолина.

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