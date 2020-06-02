Накипело – жители оккупированного Донецка в социальных сетях признались, что их угнетает в «ДНР»

Жители временно оккупированного Донецка в социальных сетях пишут о том, что они сейчас живут, словно в «клетке». Дончане жалуются, что в так называемой «ДНР» им недоступны такие блага цивилизации как, аэропорт и железнодорожный транспорт.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Жители временно оккупированного Донецка в социальных сетях возмущаются отсутствием какого-либо прогресса в «ДНР». Люди пишут, что им недоступны элементарные блага цивилизации.

«Банковская система отсутствует. Простые блага цивилизации, как аэропорт, жд. транспорт, нам недоступны», — пишут в пабликах жители Донецка. «Даже нет нормальных терминалов», — добавляют пользователи соцсетей.

Другие комментаторы отмечают, что в «ДНР» очень маленькие заработные платы и пенсии.

«Уже седьмой год пошел, а в «республике» нет никакого прогресса», — пишут дончане.

Не забыли жители оккупированного Донецка и о войне.

«Обстрелы не прекращаются. Каждый день только сводки с фронта», — пишут дончане.

Кроме того, возмущаются жители ОРДЛО и закрытыми КПВВ, и отсутствием возможности выехать в РФ. Люди пишут, что чувствуют себя «закрытыми в клетке».

Помимо всего этого, жителей «ДНР» очень сильно угнетает комендантский час. Люди пишут, что живут в таком режиме уже шесть лет. Один из местных жителей пишет:

«Накипело!!! Ни в одной стране мира нет 6 лет комендантского часа».

Напомним, что 28 мая, информационные ресурсы ОРДЛО сообщили о «рекорде республики». Ресурсы напомнили жителям ОРДЛО, что они уже шесть лет живут в режиме комендантского часа.

Ранее мы сообщали, что Песков отреагировал на подготовку военного парада в «ДНР».