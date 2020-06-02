Не могу молчать – народный депутат Магомедов рассказал, с какими трудностями сталкиваются жители ОРДЛО из-за закрытых КПВВ

Народный депутат Украины из Донецкой области Муса Магомедов рассказал, что из-за закрытых КПВВ на Донбассе жители ОРДЛО оказались в безвыходном положении. Депутат сообщает, что граждане Украины уже несколько месяцев не видели свои семьи, а есть люди, которые не могут попасть домой на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Telegram-канал народного депутата, передает НБН.

Народный депутат Украины из Донецкой области Муса Магомедов считает, что власти должны как можно быстрее принять решение об открытии пунктов пропуска на Донбассе. Магомедов пишет, что сотни украинцев нуждаются в открытии пунктов пропуска на линии разграничения.

«Не могу молчать, когда государство ведет себя неадекватно, по отношению к своим же гражданам», — пишет Муса Магомедов.

Народный избранник рассказал историю одной женщины, которая проживает сейчас на временно оккупированной территории. Женщина, по имени Екатерина, обратилась к народному депутату за помощью. Екатерина написала депутату, что из-аза закрытых КПВВ на Донбассе, она не может увидеть своего несовершеннолетнего ребенка, который на данный момент находится на подконтрольной Украине территории. Помочь решить эту проблему, по словам женщины, может только открытие пунктов пропуска на Донбассе.

«Что должно произойти, чтобы открылись КПВВ? Кому писать или звонить? Что делать? Мы обращались уже во все инстанции, писали и чиновникам, и блогерам. Ноль… У ребенка в июне день рождения, он просит не подарков, а просит вернуть его домой, — пишет женщина.

Женщина возмущена тем, что президент и правительство не думают о гражданах Украины, которые из-за закрытых КПВВ не могут попасть домой.

А вот народный депутат Муса Магомедов заявил, что он будет продолжать рассказывать в своем Telegram-канале истории людей, которые не могут увидеть свои семьи из-за закрытых пунктов пропуска.

Ранее мы сообщали, что командующий ВСУ назвал дату открытия КПВВ на Донбассе.