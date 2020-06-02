Жители Донбасса кардинально изменили свое отношение к России: социологический опрос (видео)

В отношении многих проблемных вопросов на Донбассе жители Донецкой и Луганской области начали смотреть совершенно иначе, если сравнивать очевидные показатели с 2014 годом. Теперь жители Луганской области выступают активнее за компромисс с Российской Федерацией, а также ОРДЛО. Жители же Донецкой области настроены более радикально.

Об этой информации сообщили «Новости Донбасса» на своей страничке в YouTube, передает «НБН».

Отмечается, что теперь большинство жителей свободного украинского Донбасса хотят дипломатического разрешения конфликта с Россией. Социологические исследования показали, что 63% опрошенных жителей неоккупированных частей Донецка и Луганска являются сторонниками антивоенного метода прекращения войны на Донбассе.

Однако на этом изменения показателей по сравнению с 2014 годом не заканчиваются. Как показал опрос, жители Донецкой области настроены более радикально, чем их соседи с Луганска. Дончанам, как показал опрос, совсем не все равно, каким образом будет разрешен конфликт с российским агрессором.

Напомним, Путин рассказал, как добиться успеха в жизни: официальное заявление президента РФ.