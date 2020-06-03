Пересечение линии разграничения: народный депутат Магомедов озвучил неутешительные данные по открытию КПВВ на Донбассе

Народный депутат Украины из Донецкой области Муса Магомедов, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что власть действительно распорядилась подготовить КПВВ на Донбассе к открытию до 9 июня. Но, вот только, на этом, по словам народного избранника, «хорошие новости заканчиваются». Магомедов пишет, что пропуск граждан через КПВВ может начаться не раньше 29 июня.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Telegram-канал народного депутата Мусы Магомедова, передает НБН.

Народный депутат из Донецкой области Муса Магомедов сообщил, что, несмотря на то, что ранее появилась информация о том, что КПВВ на Донбассе уже начали готовить к открытию, возобновят свою работу пункты пропуска не ранее 29 июня.

«Дата открытия пунктов пропуска остается той же – в лучшем случае 29 июня», — пишет Магомедов.

При этом народный избранник отметил, что он ссылается на надежные источники.

Кроме того, Магомедов пишет, что он не понимает, зачем медлить с открытием КПВВ, если уже на следующей неделе они технически будут готовы пропускать граждан. Он заявил, что граждане Украины уже больше не могут ждать, когда власти решат открыть пункты пропуска на Донбассе.

Народный депутат уверен, что Кабмин должен как можно скорее возобновить пропуск граждан через КПВВ на линии разграничения.

Ранее мы сообщали, что народный депутат Магомедов рассказал, с какими трудностями сталкиваются жители ОРДЛО из-за закрытых КПВВ.