Пошли все к черту! – Саакашвили вышел из себя в прямом эфире из-за неудобного вопроса (видео)

Глава исполнительного комитета по реформам Украины Михаил Саакашвили вышел из себя во время видеоконференции в Zoom. Известно, что тогда шел прямой эфир, который могли посмотреть все желающие.

Об этой информации сообщили корреспонденты Znaj.ua, передает «НБН».

Отмечается, что вопрос звучал следующим образом: «А когда у вас будут конкретные дела?». На это политик ответил в очень несвойственной ему манере. Он повысил тон, послал к черту своих критиков, а затем дал им напутствующий совет.

«Что вообще означает конкретные дела? Вот, пришел Саакашвили, и в нем все разочаровались – это же не дело. Да пошли все к черту, кто думает таким, вот, образом. Вершите дела сами. Все находится в ваших же руках», — эмоционально сказал Саакашвили.

Других слов по этому поводу политик не сообщил. Однако точно неизвестно, почему Саакашвили вышел из себя после легкого провокационного вопроса. К сожалению, эксперты пока ничего не сказали насчет этого.

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