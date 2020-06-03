Ситуация на валютном рынке Украины 3 июня 2020 года: НБУ повысил курс евро
Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 3 июня 2020 года.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.
Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 3 июня 2020 года. Цена американского доллара остановилась на отметке 26,79 гривен, что на 2 копейки меньше по сравнению с предыдущим банковским днем. А евро стал дороже на 12 копеек и стоит сегодня 29,91 гривен за 1 евроединицу.
Официальные курсы валют на 3 июня:
1 доллар США стоит 26,7955 гривен;
1 евро – 29,9185 гривен;
1 российский рубль – 0,3898 гривен.
Средний курс валюты на наличном рынке:
— доллар: покупка 26,70 гривен, продажа 26,90 гривен за единицу;
— евро: покупка 29,50 гривен, продажа 30,00 гривен за единицу.
Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 2 июня 2020 года.