«Коронавирусная» блокада ОРДЛО: в «минздраве ДНР» рассказали, когда откроют «границу» и КПВВ

В ОРДЛО пропуск граждан через линию соприкосновения и границу Украины с РФ начнется только после того, как ситуация с коронавирусом стабилизируется. Данной информацией поделились в «министерстве здравоохранения» так называемой «ДНР».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

После стабилизации эпидемиологической ситуации, на территории ОРДЛО снимут все карантинные ограничения. Об этом жителям «ДНР» рассказала «министр здравоохранения республики» Ольга Долгошапко. Кроме того, по словам Долгошапко, как только эпидемиологическая ситуация улучшится, тогда и начнется пропуск граждан через линию соприкосновения. Также жителям ОРДЛО разрешат пересекать границу РФ.

При этом Долгошапко не озвучила конкретных дат. По словам «министра ДНР», сейчас рано говорить о возобновлении работы пунктов пропуска на линии соприкосновения. Кроме того, представительница псевдореспублики заявила, что власти Киева не спешат открывать «границу» для Донбасса.

«Из сообщений СМИ, мы знаем, что Киев пока не планирует открывать границы для Донбасса, поэтому сейчас нет смысла говорить о возобновлении работы КПВВ», — заявила Долгошапко.

Стоить отметить, что согласно, последней информации, которую озвучил народный депутат Украины Муса Магомедов, пропуск граждан через КПВВ на Донбассе начнется в конце июня. По информации, которую он получил от надежных источников, предполагаемая дата открытия КПВВ на Донбассе 29 июня.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДЛО смогут проголосовать за поправки в Конституцию РФ, но есть условие.