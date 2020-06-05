Гордон заявил, что своим интервью с Гиркиным фактически спас ему жизнь
По словам известного украинского журналиста Дмитрия Гордона, его интервью с одиозным экс-командиром подразделений российских наемников на Донбассе фактически спасло последнему жизнь.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.
Как отметил Гордон, Гиркин фигурирует, как ценный и нежелательный для России свидетель по многим делам, связанным с участием Российской Федерации в войне на Донбассе, и его могли в любой момент убрать.
А так он получил гарантию своей безопасности. Потому как если его уберут спецслужбы России, то Кремль фактически признает правдой все то, Гиркин наговорил в интервью.
«Он взрослый человек, он понимал, с кем идет на интервью. Да, это был допрос. Но он мог отвечать, мог не отвечать…я свою задачу решил. Я показал всему миру лицо «русского мира», и я провел допрос Гиркина», — заявил Гордон.
Также журналист добавил, что по фактах убийств украинцев, про которые рассказывал экс-боевик Гиркин, в Украине открыто несколько уголовных производств.
Ранее сообщалось о том, что Гордон дал четкий ответ россиянам по поводу подачи воды в Крым.