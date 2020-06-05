Гордон дал четкий ответ россиянам по поводу подачи воды в оккупированный Крым: (Видео)

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон дал четкий ответ по поводу поставки воды в оккупированный Крым.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Отвечая на вопрос телеведущего Василия Голованова о том, должна ли Украина возобновить подачу днепровской воды в Крым, Дмитрий Гордон однозначно ответил – нет.

«Кто оккупировал, тот и платит, довозит воду и так далее. Если вы, Россия, оккупировали нашу территорию, — обслуживайте. А вы хотите, чтобы еще Украина обслуживала ее? Так не будет», — резко ответил Гордон.

Журналист напомнил о заявлении вице-премьера Алексея Резникова, который также высказался категорически против оказания помощи россиянам в обеспечении аннексированного Крыма водой.

Гордон выразил ему уважение, как выдающемуся юристу и патриоту Украины.

Запись интервью с Дмитрием Гордоном.

Ранее сообщалось о том, что Гордон рассказал, что может заставить Россию вернуть Донбасс и Крым.