Тельцам – пробежки, а Ракам – цветы: Астрологи назвали лечебные ритуалы для всех Зодиаков

Каждый знак Зодиака по-своему понимает понятие комфорта, поэтому они по-разному относятся к вопросам исцеления.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

У каждого из представителей разных знаков существует свой собственный ритуал духовного и физического исцеления.

Астрологи рассказали, какие ритуалы в той или иной степени больше подходят всем 12 знакам Зодиака.

Овен

Представители этого знака больше думают и управляют головой. Для них важно в первую очередь следить за этой частью тела. Очень важно периодически делать массаж головы простыми легкими движениями пальцев рук.

Телец

Тельцы – любители поесть, поэтому для них ритуалом исцеления будет сам процесс приготовления желаемых блюд. А чтобы не страдала фигура, необходимо в рацион добавить ежедневные пробежки.

Близнецы

Для Близнецов важна постоянная активность в движении. Для исцеления подойдет даже вождение автомобиля. Необходимо сесть в авто включить музыку, и вперед!

Раки

Раки – домашние знаки, любят уютную обстановку в доме. Ритуалом исцеления для них будет наведение порядка в доме и обязательно букет новых цветов.

Лев

Львы очень дружелюбны, для них важны связи с друзьями. Общайтесь с ними и проводите ритуал исцеления, заряжаясь энергией общения.

Дева

Для Дев важным органом является желудок, поэтому важным ритуалом исцеления станет очищение организма. Для этого очень подходит вариант с соблюдением постов.

Весы

Для Весов важен шопинг, именно он может стать тем ритуалом, который поможет исцелиться и зарядиться новой энергией. Однако для этого важно покупать не то, что нужно, а то, что хочется.

Скорпион

Скорпионы всегда пессимистично настроены, и поэтому часто переживают. Для них лучший ритуал исцеления – это релакс. Ванна с лепестками роз и приятная музыка позволит расслабиться и исцелиться.

Стрелец

Стрельцы живут в бешенном ритме. Для них важно всегда что-то делать, кому-то помогать, приносить пользу. Лучшим ритуалом исцеления для этого знака буде активный отдых на природе и даже элементарная прогулка.

Козерог

Козероги отличаются особенным трудолюбием. Они постоянно ищут ем бы заняться. Однако трудоголикам тоже надо расслабляться. Для этого лучше всего подойдет медитация.

Водолей

У Водолея в голове всегда полно всяких мыслей. Чтобы они не засоряли голову, необходимо попробовать эти мысли записывать, вне зависимости от настроения. Лучшим ритуалом для них будет ведение дневника.

Рыбы

Для Рыб ритуал исцеления будет проходить через познание чего-то нового. Полезным будет изучения нового языка, освоение новых навыков в чем-либо, и это улучшит самочувствие.

Ранее сообщалось о том, как Лунное затмение 5 июня повлияет на людей