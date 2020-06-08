После прихода «русского мира»: блогер из Республики Беларусь показал, во что боевики превратили город в «ЛНР» (ФОТО)

Известный блогер Максим Мирович, который проживает в Республике Беларусь, в своем блоге решил показать, во что боевики так называемой «ЛНР» превратили город Краснодон.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на блог Максима Мировича.

Краснодон – один из украинских городов, который сейчас находится под оккупацией боевиков так называемой «ЛНР». О том, что сейчас происходит в Краснодоне, и как выглядит этот город, рассказал и показал белорусский блогер Максим Мирович.

Блогер отметил, что до оккупации Краснодон хоть и не был особо примечательным городом, но все-таки город развивался. Блогер пишет, что у жителей города была работа, строились новые супермаркеты, открывались кинотеатры. Но, все резко изменилось в 2014 году, после прихода «русского мира». Миронович отметил, что многие жители города приняли решение покинуть свое местожительства и переехать на подконтрольную Украине территорию.

Блогер опубликовал фото, на которых показал инфраструктуру города. На фото можно увидеть заброшенный и разграбленный местный кинотеатр, опустевшие административные здания города.

Обратил внимание блогер и на состояние дорог. На фото можно увидеть, что дороги в Краснодоне нуждаются в ремонте. Кроме того, в городе ездит уже очень старый общественный транспорт.

Но больше всего блогер акцентирует внимание на том, что в городе полно мусора, до которого никому нет дела. Миронович пишет, что в городе появились уже настоящие «мусорные терриконы».

«Мусор не вывозился отсюда уже многие месяцы – мусорные терриконы растут вверх и вширь», — пишет блогер.

О своих впечатлениях от города блогер написал так:

«Краснодон постепенно пришел в упадок, деградировав до состояния мусорной помойки в никем не признанной бандитской «республике».

Ранее мы сообщали, что шахтер из «ЛНР» рассказал о забастовке на шахте «Комсомольская».