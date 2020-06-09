Открытие КПВВ на Донбассе: подробности заявления штаба ООС

Пропуск лиц через линию разграничения на Донбассе будет восстановлен 10 июня ровно с 11:00. Пресс-центр штаба ООС назвал все ключевые подробности данного события.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на ООС.

Начиная с заявленной даты будет восстановлен пропуск транспортных средств и граждан. Возможность для въезда-выезда будет доступна ежедневно с графиком работы 11:00 – 14:00.

Граждан предупреждают об обязательной проверке температуры при пересечении КПВВ. Кроме того, важно помнить об использовании медицинских масок и соблюдении дистанции между людьми.

Люди, которые желают пересечь КПВВ должны быть готовы подписать согласие на добровольную самоизоляцию с применением единого электронного сервиса «Действуй дома».

Ряд граждан имеет приоритет при пересечении границы. Отмечается, что такой приоритет имеют люди с подтвержденными причинами социально-гуманитарного характера (обязательно предоставить соответствующие документы), и люди, которые совершают поездки с целью участия во внешнем независимом тестировании.

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