Католики и православные : главные отличия между церквями

Всем известно, что в христианстве есть католики и есть православные, но не все знают, в чем принципиальное отличие между ними.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

А различия существуют как в символике, так и в обрядах, а также в догмах.

Одним из самых главных отличий между Православной церковью и Католической является то, что во главе Православной церкви стоит Иисус Христос, в Католическую церковь возглавляет его наместник папа Римский.

В Православии и Католицизме используются разные кресты. У католиков крест четырехсторонний, а у православные используют либо шестисторонние, либо восьмисторонние кресты.

Также отличие существует в изображениях распятий Христа и количестве гвоздей на распятии. У православных их четыре, а у католиков – три.

Принципиальным отличием является и сама символика креста. У католиков на кресте Иисус Христос изображен очень реалистично с ранами и кровью, а также с терновым венцом, в православии используют крест, на котором нет подобных реалистичных следов, показывающих страдания распятого Христа. Используя такое распятие на кресте, православные как бы показывают победу жизни над смертью и Духа над телом.

И наконец, православные и католики по-разному крестятся. У православных крест кладут на груди справа налево, а католики крестятся слева направо. При этом католики крестятся всеми пятью пальцами по количеству «язв на теле Господа Иисуса Христа» — две на руках, две на ногах, одна от копья. А в Православии принято креститься тремя пальцами, сложенными вместе, как символ Троицы (Отца, Сына и Святого Духа).

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