Есть ряд причин – Пушилин рассказал, почему «ДНР» не открывает КПВВ с Украиной

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин в интервью блогеру Анатолю Шарию озвучил причины, из-за которых «ДНР» приняла решение не открывать пункты пропуска на Донбассе с 10 июня, как это сделала Украина.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на YouTube-канал Шария.

По словам главаря «ДНР» Дениса Пушилина, на территории Украины сложилась сложная и нестабильная ситуация с коронавирусом. Пушилин отметил, что это главная причина, из-за которой было принято решение не пропускать людей через КПВВ.

«Есть ряд причин, по которым просто так открыть границу мы не можем», — заявил Пушилин.

Кроме того, главарь террористов заявил, что даты открытия пунктов пропуска через линию соприкосновения Украина должна обсуждать с так называемыми «Л/ДНР» на переговорах в Минске.

«Все даты должны быть согласованы на Минской переговорной площадке. Было бы желание», — отметил Пушилин.

Также главарь незаконной республики считает, что более целесообразно было бы организовать для пропуска людей гуманитарные коридоры.

Стоить отметить, что с 10 июня Украина возобновила работу КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская». Со своей стороны боевики «Л/ДНР» заявили, что сейчас возобновлять пропуск граждан через КПВВ на Донбассе не будут. А представительница «ЛНР» в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева призвала жителей ОРДЛО не прибывать на пункты пропуска.

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